< sekcia Regióny
Pri požiari harvestora v Trnovom vznikla škoda za 600.000 eur
Pri požiari sa nikto nezranil.
Autor TASR
Trnovo 20. augusta (TASR) - Martinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri utorkovom (19. 8.) popoludňajšom požiari harvestora v katastri obce Trnovo v okrese Martin. Ako informovalo žilinské krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 600.000 eur.
Požiar lesného vozidla hasičom ohlásili na operačné stredisko krátko pred 15.30 h. „Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom a Sučany. Hasiči požiar zlikvidovali dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pri požiari sa nikto nezranil. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 600.000 eur,“ dodali hasiči.
Požiar lesného vozidla hasičom ohlásili na operačné stredisko krátko pred 15.30 h. „Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom a Sučany. Hasiči požiar zlikvidovali dvoma C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pri požiari sa nikto nezranil. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 600.000 eur,“ dodali hasiči.