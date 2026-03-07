Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri požiari kotolne v dome v Dunajove sa intoxikovala jedna osoba

Dňa 6. 3. 2026 o 22.20 hod. bol ohlásený požiar v kotolni rodinného domu v obci Dunajov, okres Čadca. Foto: FB HaZZ Žilinský kraj

Profesionálnym hasičom pomáhali pri likvidácii aj dobrovoľní hasiči z Dunajova.

Autor TASR
Dunajov 7. marca (TASR) - Čadčianski hasiči zasahovali v piatok (6. 3.) večer pri požiari kotolne v rodinnom dome v obci Dunajov (okres Čadca). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia.

Hasičom bol požiar ohlásený o 22.20 h a prieskumom zistili, že oheň zasiahol drevo v kotolni. „Hasiči zasahovali jedným vysokotlakovým a jedným D prúdom. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Profesionálnym hasičom pomáhali pri likvidácii aj dobrovoľní hasiči z Dunajova. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 3000 eur. Uchránené hodnoty presahujú 100.000 eur,“ dodali hasiči.

