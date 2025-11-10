< sekcia Regióny
TRAGÉDIA: Pri požiari na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti
Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému.
Autor TASR,aktualizované
Košice 10. novembra (TASR) - Dve deti prišli o život pri požiari chatrče v lokalite Mašličkovo v mestskej časti Košice - Luník IX. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávajú všetky potrebné úkony na objasnenie okolností tejto tragédie,“ uvádza polícia.
Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, požiar jednoduchých stavieb na Podjavorinskej ulici ohlásili v pondelok po 9.00 h.
„Na miesto udalosti vyslali deviatich príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky. Po príchode prvej jednotky boli vyžiadané posilové jednotky, nakoľko požiar zasiahol viacero jednoduchých stavieb. Počas likvidácie požiaru našli dve maloleté osoby, ktoré nejavili známky života,“ spresnil.
Hasičskí záchranári na mieste ošetrili jednu zranenú osobu, ktorá utrpela popáleniny v rozsahu 20 percent, následne ju hasičskou ambulanciou previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice.
Na mieste podľa Bálinta momentálne prebieha likvidácia požiaru, ako aj rozoberanie strešných konštrukcií a vyhľadávanie skrytých ohnísk.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
