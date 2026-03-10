Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri požiari návesu medzi Sencom a Veľkým Bielom sa zranila jedna osoba

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

HaZZ ozrejmil, že príčinou vzniku požiaru bolo nedbanlivé konanie pri manipulácii s otvoreným ohňom.

Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Pri pondelkovom (9. 3.) požiari odstaveného návesu na kamión medzi Sencom a Veľkým Bielom sa zranila jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informoval bratislavský krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Hasiči spresnili, že požiar bol ohlásený krátko po 14.00 h.

„Požiarom boli zasiahnuté okrem návesu aj jednoduché drevené stavby, v ktorých sa nachádzali hospodárske zvieratá. Na mieste udalosti sa v tom čase nachádzala jedna osoba, ktorá v dôsledku požiaru utrpela popáleniny chrbta,“ uviedli hasiči.

Dodali, že likvidáciu požiaru komplikoval silný vietor, v dôsledku čoho sa požiar rozširoval na priľahlé pole a porast. „Súbežne s hasebnými prácami hasiči vyviedli z požiarom zasiahnutých prístreškov dve ošípané a jednu kozu a zranenú osobu odovzdali do opatery zdravotníckym záchranárom,“ priblížili.

HaZZ ozrejmil, že príčinou vzniku požiaru bolo nedbanlivé konanie pri manipulácii s otvoreným ohňom. „Následkom požiaru vznikla prenajímateľovi pozemku priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1000 eur,“ podotkol.


