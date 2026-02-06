Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri požiari penziónu v Tepličke nad Váhom vznikla škoda za 200.000 eur

Profesionálni hasiči zo Žiliny a Bytče zasahovali počas piatkovej noci pri požiari penziónu v obci Teplička nad Váhom.

Teplička nad Váhom 6. februára (TASR) - Profesionálni hasiči zo Žiliny a Bytče zasahovali počas piatkovej noci pri požiari penziónu v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina). Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, pri požiari vznikla škoda predbežne vyčíslená na 200.000 eur.

Hasičom bol požiar ohlásený o 1.10 h. „Hasiči zasahovali tromi C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií budovy. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.

Doplnila, že pri požiari sa nikto nezranil a príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľom penziónu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 200.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
