Pri požiari penziónu v Tepličke nad Váhom vznikla škoda za 200.000 eur
Profesionálni hasiči zo Žiliny a Bytče zasahovali počas piatkovej noci pri požiari penziónu v obci Teplička nad Váhom.
Autor TASR
Teplička nad Váhom 6. februára (TASR) - Profesionálni hasiči zo Žiliny a Bytče zasahovali počas piatkovej noci pri požiari penziónu v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina). Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, pri požiari vznikla škoda predbežne vyčíslená na 200.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený o 1.10 h. „Hasiči zasahovali tromi C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií budovy. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že pri požiari sa nikto nezranil a príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľom penziónu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 200.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
