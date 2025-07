Požiar zachvátil pole s jačmeňom, vznikla škoda 30.000 eur

Kozí Vrbovok 4. júla (TASR) - Škoda predbežne odhadnutá na 30.000 eur vznikla pri požiari, ktorý vo štvrtok 3. júla zachvátil pole s jačmeňom v obci Kozí Vrbovok v okrese Krupina. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako uviedlo, požiar bol nahlásený krátko po 11.00 h. Po príchode na miesto hasiči zistili, že ide o požiar v rozsahu 500 krát 500 metrov. Na mieste zasahovalo 14 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi hasičskej techniky, ako aj 22 členov viacerých dobrovoľných hasičských zborov.



Požiarom bola zasiahnutá parcela sladovníckeho jačmeňa s rozlohou 22,65 hektára. Predbežná výška škody je 30.000 eur, uchránené hodnoty vyčíslili na 50.000 eur. Ako ďalej uviedlo HaZZ, predbežnou príčinou vzniku požiaru bola mechanická iskra od zvýšeného trenia pri zakosení vzorky sladovníckeho jačmeňa.



HaZZ preto v tejto súvislosti vyzýva na dôsledné dodržiavanie opatrení protipožiarnej bezpečnosti na zabránenie vzniku požiaru pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín.