V Bratislave horel rodinný dom, pomoc potrebovala jedna zranená osoba

Bratislava 12. januára (TASR) - Pri požiari rodinného domu na Roľníckej ulici v Bratislave sa v stredu (11. 1.) zranila jedna osoba. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom informovalo na sociálnej sieti.



Krátko pred 17.00 h boli bratislavskí hasiči privolaní do mestskej časti Vajnory, kde bol nahlásený výbuch a následný požiar rodinného domu. "Po príjazde na miesto udalosti začali s likvidáciou požiaru a po vykonaní prieskumu vyniesli z domu dve propán-butánové fľaše," priblížilo prezídium. Zasahujúci hasiči zároveň ochladzovali stenu vedľajšej budovy a zalievali skryté ohniská požiaru.



"V dôsledku udalosti sa zranila jedna osoba, ktorá sa v čase príchodu hasičov nachádzala mimo domu a do opatery si ju prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej a záchrannej služby," spresnilo prezídium.



Pri udalosti zasahovalo 16 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy so štyrmi kusmi techniky a štyria členovia Dobrovoľného hasičského zboru Ivanka pri Dunaji. "Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 150.000 eur," doplnili hasiči. Príčina požiaru je v štádiu zisťovania.