Pri požiari rodinného domu v obci Cabaj-Čápor zomrela jedna osoba

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Okrem jedného úmrtia vznikla požiarom aj materiálna škoda 10.000 eur. Pri požiari zasahovali hasiči z Nitry a Selenca aj dobrovoľní hasiči z Cabaja-Čápora.

Autor TASR
Cabaj-Čápor 21. februára (TASR) - Pri nočnom požiari rodinného domu v obci Cabaj-Čápor zomrela jedna osoba. Našli ju pod sutinami. Príčinou požiaru bola manipulácia s vykurovacím telesom. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie strechy a prehľadávania priestorov domu,“ uviedli hasiči.

