Štvrtok 26. marec 2026
Pri požiari rodinného domu v Radôstke sa zranila jedna osoba

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Radôstka 26. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (25. 3.) popoludní pri požiari rodinného domu v obci Radôstka v okrese Čadca. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, požiar si vyžiadal zranenia jednej osoby a predbežná materiálna škoda bola vyčíslená na 50.000 eur.

Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 15.00 h a na miesto bolo vyslaných 11 príslušníkov HaZZ s hasičských staníc v Čadci a Terchovej a dobrovoľní hasiči z obcí Radôstka, Klubina a Zborov nad Bystricou.

Po príjazde na miesto udalosti hasiči zistili, že požiar vznikol v priestoroch pod schodiskom a celý dom je zadymený. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že pri požiari jedna osoba utrpela popáleniny v oblasti tváre a nadýchala sa splodín horenia. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 50.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.

