Pri požiari rodinného domu v Rimavskej Sobote zomrela 60-ročná žena
Autor TASR
Rimavská Sobota 8. februára (TASR) - Pri požiari rodinného domu v Rimavskej Sobote v mestskej časti Nižná Pokoradz zomrela v nedeľu doobeda 60-ročná žena. O prípade informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla, k požiaru došlo z doposiaľ neznámych príčin. „V čase požiaru sa v dome nachádzala jedna osoba, 60-ročná žena, ktorá bola, žiaľ, po uhasení požiaru nájdená už bez známok života,“ uviedla polícia.
Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie. „V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ dodala polícia s tým, že okolnosti aj presná príčina požiaru sú v štádiu vyšetrovania.
