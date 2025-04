POŽIAR RODINNÉHO DOMU V BRESTOVCI: Hasiči hlásia zranenú osobu

Brestovec 8. apríla (TASR) - Pri požiari strechy rodinného domu v Brestovci (okres Myjava), ktorý sa stal v noci zo soboty (5. 4.) na nedeľu (6. 4.), sa zranila jedna osoba. Hasiči jej poskytli predlekársku pomoc a ošetrenie. Následne ju záchranári transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Likvidácia požiaru trvala niekoľko hodín, situáciu komplikovalo počasie. TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



Pri príchode hasičov bol požiar v pokročilom štádiu horenia, v objekte sa nikto nenachádzal. „Situáciu na mieste udalosti komplikoval silný vietor, nízka teplota a obtiažny prístup k požiarisku,“ uviedol hovorca.



Priestory boli silno zadymené. Hasiči pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a likvidovali skryté lokálne ohniská. „Z požiariska postupne na vonkajšie priestranstvo vynášali horľavý materiál, kde bol tento zalievaný vodou na hasenie požiaru. Požiar sa podarilo uhasiť 6. apríla v čase krátko pred 3.00 h,“ doplnil s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.



Zasahovali ôsmi príslušníci HaZZ z Myjavy, Nového Mesta nad Váhom a Trenčína so štyrmi kusmi techniky. Asistovalo im aj 19 dobrovoľných hasičov z Brezovej pod Bradlom, Vrboviec, Poriadia a Starej Turej s piatimi kusmi techniky.