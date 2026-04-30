< sekcia Regióny
Pri požiari stroja a viniča vznikla škoda vyčíslená na 10.000 eur
Predbežnou príčinou bola porucha na stroji.
Autor TASR
Bratislava/Chorvátsky Grob 30. apríla (TASR) - Pri požiari multifunkčného pracovného stroja a viniča vznikla v Chorvátskom Grobe v okrese Senec v stredu (29. 4.) majiteľovi škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči požiar stroja a vedľa nachádzajúceho sa viniča lokalizovali a zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody, pričom v dôsledku silného zadymenia zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ uviedol zbor s tým, že pri incidente zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Bernolákova.
Ako doplnil, na mieste bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Predbežnou príčinou bola porucha na stroji.
