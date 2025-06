Pri požiari teplovzdušného balóna utrpel vážne popáleniny 62-ročný muž

Bolešov 27. júna (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala vo štvrtok (26. 6.) popoludní v obci Bolešov v Ilavskom okrese. Zachraňovala muža s popáleninami, ktoré utrpel pri požiari teplovzdušného balóna. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.



Teplovzdušný balón prevážajúci niekoľko osôb začal horieť. Posádka leteckých záchranárov si prevzala do starostlivosti 62-ročného muža, ktorý utrpel popáleniny druhého a tretieho stupňa a inhalačnú traumu.



„Pacient bol primárne ošetrený, uvedený do umelého spánku a s vážnymi popáleninami bol letecky transportovaný na kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave. Ostatní zranení zostali v starostlivosti posádok pozemnej záchrannej služby,“ informovali leteckí záchranári.



Podľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na mieste zasahovalo osem profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom so štyrmi kusmi techniky.