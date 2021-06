Pri požiari v areáli píly v Hriňovej sa nikto nezranil ani nezomrel

Hriňová 28. júna (TASR) – Pri požiari v areáli píly v Hriňovej v Detvianskom okrese sa nikto nezranil a ani nezomrel. Pre TASR to v pondelok ráno potvrdil Ján Tuček z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Ako doplnil, požiar, ktorý vznikol v nedeľu (27. 6.) večer, hasiči v noci uhasili a celá záchranná akcia sa skončila v po polnoci. Podľa Tučeka v súčasnosti zisťujú príčinu vzniku požiaru.



Pripomenul tiež, že horieť začalo v hriňovskej časti Krivec, v areáli píly na spracovanie drevnej hmoty. Na mieste udalosti boli príslušníci HaZZ s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Hriňová, Látky a Korytárky. V teréne bolo 14 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi techniky a 17 dobrovoľných hasičov so štyrmi kusmi techniky.