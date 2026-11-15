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Pri požiari v bytovom dome v bratislavskom N. Meste sa nikto nezranil

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Na snímke hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome na Riazanskej ulici v Bratislave v nedeľu 15. novembra 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

Podľa informácií TV Joj mohla byť príčinou požiaru manipulácia s otvoreným ohňom, konkrétne zapálená sviečka.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - V bytovom dome na Riazanskej ulici v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vypukol v nedeľu popoludní požiar. „Oheň sa vznietil v byte na piatom poschodí,“ informovalo TASR operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave. Oheň už hasiči zlikvidovali, k žiadnym zraneniam v dôsledku požiaru nedošlo.

Na hasení sa podieľalo 16 profesionálnych a traja dobrovoľní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Ružinov,“ informovali z operačného strediska.

Podľa informácií TV Joj mohla byť príčinou požiaru manipulácia s otvoreným ohňom, konkrétne zapálená sviečka. V diskusiách na sociálnych sieťach sa pri fotografiách valiaceho sa dymu spomína, že byt, kde požiar vypukol, bol zaprataný vecami.
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