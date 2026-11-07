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Pri požiari v Košiciach našli hasiči telo osoby bez známok života
V priestoroch sa nachádzala aj propán-butánová fľaša, ktorú hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a následne ochladzovali.
Autor TASR,aktualizované
Košice 7. novembra (TASR) - Pri požiari jednoduchej stavby na Textilnej ulici v Košiciach našli v sobotu nadránom hasiči telo osoby bez známok života. Oheň zasiahol aj osobné motorové vozidlo. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Požiar nahlásili po 3.00 h. Na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči z hasičskej stanice Košice - Teplárenská s dvoma kusmi hasičskej techniky. Hasiči požiar likvidovali pomocou dvoch hasiacich prúdov s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. „Počas likvidácie požiaru v priestoroch jednoduchej stavy bolo nájdené telo osoby bez známok života,“ uviedol hovorca.
Policajti zabezpečili okolie horiaceho objektu, zamedzili vstupu nepovolaným osobám a evakuovali ľudí z okolitých obydlí. Obhliadajúci lekár podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu. Polícia miesto udalosti zadokumentovala. „Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Nad jazerom začal v súvislosti s touto tragédiou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa s tým, že okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
V priestoroch sa nachádzala aj propán-butánová fľaša, ktorú hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a následne ochladzovali. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Presná príčina a okolnosti vzniku požiaru sú podľa Bálinta predmetom ďalšieho objasňovania.
Požiar nahlásili po 3.00 h. Na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči z hasičskej stanice Košice - Teplárenská s dvoma kusmi hasičskej techniky. Hasiči požiar likvidovali pomocou dvoch hasiacich prúdov s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. „Počas likvidácie požiaru v priestoroch jednoduchej stavy bolo nájdené telo osoby bez známok života,“ uviedol hovorca.
Policajti zabezpečili okolie horiaceho objektu, zamedzili vstupu nepovolaným osobám a evakuovali ľudí z okolitých obydlí. Obhliadajúci lekár podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu. Polícia miesto udalosti zadokumentovala. „Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Nad jazerom začal v súvislosti s touto tragédiou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa s tým, že okolnosti tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
V priestoroch sa nachádzala aj propán-butánová fľaša, ktorú hasiči vyniesli na voľné priestranstvo a následne ochladzovali. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Presná príčina a okolnosti vzniku požiaru sú podľa Bálinta predmetom ďalšieho objasňovania.