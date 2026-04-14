< sekcia Regióny
Požiar tují spôsobil veľké škody, rozšíril sa aj na rodinné domy
Autor TASR
Žilina 14. apríla (TASR) - Profesionálni hasiči zo Žiliny zasahovali v pondelok (13. 4.) pri požiari v žilinskej mestskej časti Zádubnie. Oheň z pôvodného požiaru tují v jednej zo záhrad sa rozšíril aj na rodinné domy a spôsobil škodu za 55.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na operačné stredisko bol požiar záhradných tují ohlásený krátko po 13.30 h. „Požiar sa rozšíril na rodinné domy a jedna osoba sa nadýchala splodín horenia. Hasiči zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc a požiar zlikvidovali dvoma vysokotlakovými a jedným C prúdom,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinných domov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 55.000 eur. Príčinou vzniku požiaru je spaľovanie horľavých látok,“ dodali hasiči.
