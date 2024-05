PRI PREDBIEHANÍ NARAZILA DO CHODCA: Zraneniam podľahol

Bratislava 24. mája (TASR) - Vodička pri predbiehaní druhého auta narazila do 37-ročného chodca idúceho po ľavej krajnici, ktorý mal oblečené tmavé oblečenie a bol bez reflexných prvkov. Muž utrpel pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom. Nehoda sa stala v noci na ceste medzi obcami Bernolákovo a Nová Dedinka v okrese Senec. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presné okolnosti tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania," priblížil Szeiff.







Polícia v tejto súvislosti poukazuje na používanie reflexných prvkov. Používať by sa mali počas upršaného hmlistého počasia či tmy. "V tmavom odeve vás vodič spozoruje z 18 metrov, s reflexnými prvkami ste viditeľní z diaľky 200 metrov," tvrdia policajti. Zároveň doplnili, že odev v oranžovej alebo žltej farbe síce viditeľnosť zvyšuje, ale nie je dostatočnou adekvátnou náhradou reflexného prvku. Povinnosť používania reflexných prvkov podľa polície ukladá i zákon o cestnej premávke.