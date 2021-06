Pri preletoch vrtuľníkov ministerstvo dopravy čaká na hlukovú štúdiu

Košice 4. júna (TASR) – V prípade preletov výcvikových vrtuľníkov v oblasti Košíc Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR čaká na výsledky hlukovej štúdie. Až na základe jej výsledkov, ktoré by mali byť známe v najbližšom čase, bude rezort postupovať ďalej. Informoval o tom v piatok košický magistrát.



Zmiernenie nadmernej hlukovej záťaže, ktorú podľa mesta spôsobujú prelety vrtuľníkov Slovak Training Academy (STA), bolo hlavnou témou tohtotýždnového stretnutia košickej viceprimátorky Lucie Gurbáľovej so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy Katarínou Brunckovou. Ministerstvo dopravy ešte po predchádzajúcom stretnutí s vedením mesta zadalo výcvikovému stredisku uskutočniť tzv. hlukovú štúdiu. Na dopravnom úrade takisto preverilo, či STA disponuje všetkými potrebnými licenciami a povoleniami na výcvik svojich pilotov.



„Tie boli podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky v poriadku, no rezort chce aj naďalej podrobne monitorovať situáciu a dbať na dodržiavanie legislatívy. Štátna tajomníčka zároveň skonštatovala, že podľa jej informácií lieta STA výlučne s civilnými vrtuľníkmi spĺňajúcimi normy EASA, ktorými sa výcvikové stredisko riadi. Mesto nedostalo odpoveď na to, prečo nemusela mať letecká spoločnosť vypracovaný posudok o vplyvoch svojej činnosti na životné prostredie (EIA), keďže to nie je v kompetencii ministerstva dopravy,“ uviedol magistrát.



Mesto Košice rieši viaceré podnety obyvateľov na nadmerný hluk. Vznikla aj petícia, ktorá žiada úplné zrušenie nočných preletov a tréningových letov. STA už spravila niekoľko opatrení, jej piloti prestali lietať hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, došlo k zmene letových koridorov, určili sa časy na tréningové lety, vrtuľníky zároveň lietajú vo vyšších výškach.



„Po mesiacoch zberu rôznych údajov a ich preverovania som veľmi rada, že nám pani Bruncková podala pomocnú ruku a získala informácie, ku ktorým sme sa doposiaľ nevedeli dostať. Mimoriadne si vážim aj jej aktívny prístup v riešení problému a teší ma, že máme spoločný cieľ, ktorý nebude pre STA likvidačný, no zároveň vznikne pre všetky strany prijateľný kompromis,” uviedla Gurbáľová.



Štátna tajomníčka podľa magistrátu nevylučuje, že pre upokojenie situácie by sa mohla časť výcviku pilotov uskutočňovať aj na iných letiskách na východe Slovenska, ako príklad spomenula Spišskú Novú Ves, Poprad, Ražňany a Kamenicu nad Cirochou.



Na návrh mesta Košice s podporou Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) by mal byť už v priebehu budúceho týždňa na koaličnej rade prerokovaný aj návrh zmeny zákona o obecnom zriadení, ktorý umožní samosprávam zasiahnuť v prípade nadmernej hlukovej záťaže. Doposiaľ túto kompetenciu nemali. „Mesto aktívne komunikuje s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí prejavili záujem pomôcť, a veríme, že v septembri by mohli mať samosprávy, nielen naše mesto, väčšie kompetencie na riešenie problémov nadmernej hlučnosti,” dodala viceprimátorka.