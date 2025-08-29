< sekcia Regióny
Pri Prešove pribudol nový most ponad budúcu R4
NDS dodáva, že pre motoristov to znamená zvýšený dopravný komfort, keďže dopravu už nebudú spomaľovať pracovné stroje smerujúce na či zo stavby.
Autor TASR
Prešov 29. augusta (TASR) - Výstavba druhého úseku severného obchvatu mesta Prešov dospela k ďalšiemu míľniku. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že do prevádzky spustili most ponad budúcu rýchlostnú cestu R4, ktorý zjednodušuje dopravu najmä pri obci Kapušany. Nové premostenie je súčasťou cesty I/18 a aktuálne je plne k dispozícii motoristom.
NDS dodáva, že pre motoristov to znamená zvýšený dopravný komfort, keďže dopravu už nebudú spomaľovať pracovné stroje smerujúce na či zo stavby. Nový most vedie ponad trasu budúcej rýchlostnej cesty R4, je dlhý 64 metrov a široký takmer 25 metrov.
„Vďaka novému mostu ponad budúci ťah obchvatu sa uľaví nielen živej doprave, ale aj samotnej stavbe. Logistika bude značne jednoduchšia a výstavba v tejto lokalite už nebude výrazne narúšať plynulosť premávky, preto môžeme hovoriť aj o zvýšení bezpečnosti či už motoristov, alebo stavbárov,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Doplnil, že v najbližšej dobe sa plánuje zahájiť eliminácia dočasného odklonenia cesty I/18, vďaka čomu budú môcť mechanizmy plynule zísť popod most už priamo na stavbu.
Práce prebiehajú aj na ďalších mostoch, ktoré sú súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Na dvoch najdlhších mostoch aktuálne robia nosné konštrukcie a na ďalších dvoch podporné konštrukcie. Takisto sa intenzívne pracuje v tuneli Okruhliak. Na trase budúcej rýchlostnej cesty prebiehajú zemné práce.
