Pri presune osôb z ukrajinskej hranice do Košíc môže pomôcť eurobus

Košice/Michalovce 24. februára (TASR) – Autobusová spoločnosť eurobus je pripravená pomôcť v presune osôb z ukrajinskej hranice do Košíc. V súvislosti s konfliktom na Ukrajine to pre TASR povedal jej generálny riaditeľ Ľubomír Gerši. Ako spresnil, v uplynulom období o tom rokovali s viacerými zahraničnými zastupiteľstvami, evidujú aj požiadavku z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



„Na základe nich sme pripravení pomôcť v presune osôb z ukrajinskej hranice do Košíc, ale len do výšky kapacít, ktorými disponuje naša spoločnosť,“ povedal.



Vojenský konflikt na Ukrajine neovplyvňuje autobusovú dopravu spoločností eurobus ani Arriva Michalovce. Ako pre TASR potvrdili, medzinárodné linky vrátane tých na Ukrajinu neprevádzkujú z dôvodu pandémie nového koronavírusu približne dva roky.