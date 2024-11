Pri príležitosti Dňa študentstva bude v Košickej knižnici výstava

Košice 17. novembra (TASR) - Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach pri príležitosti Dňa študentstva pripravila výstavu Samizdat v boji za slobodu i bonus v podobe bezplatného zápisného pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorý platí od pondelka 18. novembra do soboty 23. novembra. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Soňa Jakešová.



Počas týždňa študentstva knižnica zavádza aj novinku, digitálny preukaz čitateľa. "Elektronický preukaz si možno uložiť do mobilu ako digitálnu kartu v aplikácii Peňaženka a mať ho tak stále poruke. Vďaka knižnično-informačnému systému tretej generácie má čitateľský e-preukaz rozšírenú funkcionalitu," uviedla Jakešová.



Preukaz poskytuje informácie o výpožičkách kníh, termínoch ich vrátenia, rezerváciách či podujatiach knižnice. Digitálny preukaz zároveň slúži na identifikáciu v knižnici.



Výstava Samizdat v boji za slobodu, tematicky zameraná na boj za slobodu a demokraciu, vznikla v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu so sídlom v Košiciach. Približuje tvorbu, distribúciu a rôzne formy samizdatu. Pre stredoškolských študentov pripravila knižnica komentované prehliadky výstavy, ktoré sú spojené s premietaním nového dokumentu Ústavu pamäti národa Malý svet pravdy a diskusiou. Výstava je verejnosti prístupná od pondelka (18. 11.) do 31. januára 2025.



VKJB, prvá verejná knižnica v Košiciach, zároveň oslavuje 100 rokov. Pri tejto príležitosti predstavila nové logo a vizuálnu identitu. Súčasťou osláv je aj jubilejná výstava Storočie príbehov pokračuje na Hviezdoslavovej ulici, kde sú počas týždňa študentstva pripravené komentované prehliadky pre školské skupiny.