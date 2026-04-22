Pri príležitosti Dňa Zeme budú v Detve čistiť brehy tokov
Autor TASR
Detva 22. apríla (TASR) - Mesto Detva v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Detve pripravujú pri príležitosti Dňa Zeme dobrovoľnícku akciu. Zameria sa na čistenie brehov Detvianskeho potoka a rieky Slatina. Uskutoční sa v sobotu 25. apríla so začiatkom o 8.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že stretnutie účastníkov naplánovali na parkovisku pri Sironi. Do podujatia sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny s deťmi aj kolektívy. Organizátori odporúčajú priniesť si pracovné rukavice a pevnú obuv.
Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že samospráva sa do akcie zapojí aj technickým zabezpečením. „Mesto zabezpečí veľkoobjemový kontajner a vrecia na odpad, aby sa všetko vyzbierané smetie mohlo čo najrýchlejšie odviezť a zlikvidovať,“ skonštatoval. Reagoval, že touto aktivitou sa spájajú ľudia, ktorým záleží na okolí, v ktorom žijú. Podľa neho nie sú čisté brehy potokov a riek len otázkou estetiky, ale aj rešpektu k prírode a zodpovednosti voči budúcim generáciám. Verí, že aj tento rok sa do akcie zapojí čo najviac dobrovoľníkov.
Deň Zeme každoročne zdôrazňuje potrebu ochrany životného prostredia. Pripomína, že starostlivosť o planétu je spoločnou zodpovednosťou všetkých ľudí. Uviedla to Štátna ochrana prírody SR pri príležitosti 55. výročie Dňa Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla. Cieľom iniciatívy je upozorniť na význam ochrany životného prostredia a podporiť zodpovedný prístup k prírode.
