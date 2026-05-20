Pri príprave poterového betónu sa vážne zranil chlapček
Polícia zároveň apeluje na zvýšenú opatrnosť pri dohľade nad deťmi.
Autor TASR
Hranovnica 20. mája (TASR) - V obci v okrese Poprad utrpel maloletý chlapec vážne zranenie ruky. Polícia v Hranovnici v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k udalosti došlo v pondelok (18. 5.) popoludní.
Pri príprave poterového betónu pomocou čerpadla nebol otvor určený na vkladanie materiálu zabezpečený. „Chlapček do tohto otvoru vložil pravú ruku, v dôsledku čoho došlo k závažnému poraneniu ruky,“ doplnila hovorkyňa s tým, že úraz si vyžiada dlhodobé liečenie.
Polícia zároveň apeluje na zvýšenú opatrnosť pri dohľade nad deťmi. Pripomína, že jarné a letné obdobie prináša viac voľného času, ktorý deti trávia vonku, preto je podľa nej potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich bezpečnosti.
