Pri príprave rozpočtu chystá Prešov stretnutie s občanmi

Prešov 18. februára (TASR) - Mesto Prešov odštartovalo proces participatívneho rozpočtu, chystá aj stretnutie s obyvateľmi. Radnica na svojom webe informovala, že v utorok (20. 2.) od 16. hodiny odznejú v zasadacej miestnosti mestského úradu najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.



Po vydaní všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách participácie a úvodnom stretnutí v klube Wave radnica tentoraz organizuje prvé pracovné stretnutie s verejnosťou. Na ňom odprezentuje bližšie informácie o pravidlách a postupoch pri žiadaní o podporu z rozpočtu. "Predstavený bude harmonogram cyklu participatívneho rozpočtu a žiadateľom sa ozrejmí postup podávaní žiadosti, ako aj rámce a pravidlá jednotlivých tematických skupín. Bude to tiež priestor na prvú verejnú prezentáciu projektov občanov, ktorí sa plánujú uchádzať o podporu mesta," uvádza samospráva.



Projekt má podľa mesta podporovať všeobecne prospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v troch oblastiach. Ide o inováciu existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby, revitalizáciu verejného priestoru a treťou oblasťou sú kultúra, šport, sociálne služby a životné prostredie. Výška podpory na jeden projekt je v rozmedzí od 1000 eur pri bežných projektoch, respektíve 1700 eur pri investičných projektoch až do 5000 eur vrátane DPH.



Žiadateľom môže byť občianske združenie či nezisková organizácia so sídlom v Prešove alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Všetky projekty budú zverejnené na webe mesta, o ich podpore rozhodnú obyvatelia prostredníctvom hlasovania.