V Bratislave pri projekte parkovania na Kollárovom námestí nerozhodli

Bratislava 14. augusta (TASR) – Okresný úrad (OÚ) Bratislava ešte nerozhodol vo veci projektu podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestského parku s oddychovou zónou. Aktuálne vyhodnocuje stanoviská dotknutých orgánov k obsahu námietok odvolaní. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, pod ktoré okresné úrady spadajú.



"Vo veci teda ešte nebolo vydané rozhodnutie," priblížil tlačový odbor rezortu vnútra.



Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava dostal k obsahu námietok odvolaní všetky požadované stanoviská dotknutých orgánov, ktoré aktuálne vyhodnocuje. Ministerstvo zároveň pripomína, že po preskúmaní spisového materiálu v celom rozsahu je v prípade potreby, pre spoľahlivé zistenie skutkového stavu, možné zo strany odvolacieho orgánu požadovať ďalšie podklady pre rozhodnutie.



Na projekt vydal staromestský stavebný úrad vlani na jeseň stavebné povolenie. Voči nemu však zaevidoval niekoľko odvolaní. Týkajú sa napríklad údajného rozporu so stavebným zákonom, nerešpektovania územného plánu a územného rozhodnutia, stavebnému úradu sú tiež vytýkané procesné chyby. V odvolaniach sa konštatuje tiež rozpor so zákonom o ochrane prírody a krajiny, že realizácia projektu zhorší dopravu a zničí park. Spis k projektu tak dostal OÚ Bratislava, ktorý je odvolacím orgánom.



Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov. Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.



Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009.