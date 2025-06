Pri projektoch v hodnote piatich miliónov eur pomôžu Fiľakovu úvery

Fiľakovo 14. júna (TASR) - Fiľakovská samospráva plánuje zrealizovať tri projekty v hodnote vyše piatich miliónov eur. Prijatie úveru vo výške 730.000 eur na dokončenie rekonštrukcie radnice a zámer mesta uchádzať sa o návratný príspevok z Envirofondu na spolufinancovanie dvoch zelených projektov schválili mestskí poslanci. TASR o tom informovala Klaudia Mikuš Kovácsová z kancelárie primátora mesta.



„Už keď sme sa púšťali do obnovy historickej budovy, vedeli sme, že to nebude jednoduché. Prebieha to v turbulentných časoch, kedy sa zmenila DPH na 23 percent. Náš zazmluvnený projekt rieši najmä energetickú hospodárnosť budovy - osvetlenie, rekuperáciu vzduchu, vykurovanie a exteriér budovy. Interiér by však ostal v pôvodnom stave,“ konštatoval primátor Attila Agócs.



Samospráva musí náklady na práce navyše a dokončenie interiéru hradiť z vlastných prostriedkov, a preto mestskí poslanci odobrili zámer na prijatie úveru vo výške 730.000 eur. Radnica oslovila viacero bánk a podľa primátora ponuky už majú na stole.



Bezmála 37.000 eur pôjde na pokrytie zvýšenia DPH. Na základe zmenových listov bude ďalších 221.000 eur slúžiť na úhradu nepredvídateľných prác navyše, ktoré sa vyskytli počas rekonštrukcie a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Ďalšími položkami sú dokončenie interiéru radnice a inštalácia centrálnej klimatizácie.



„Pôvodný projekt zahrňuje iba rekuperáciu vzduchu, čo nám však nerieši vysoké teploty počas leta. Na zabezpečenie neprerušovanej prevádzky úradu preto zrealizujeme kompletný chladiaci systém budovy,“ vysvetlil Agócs.



V rámci obnovy interiéru chce samospráva dokončiť rekonštrukciu podkrovia vedľajšej budovy, v ktorej vznikne nová zasadacia miestnosť. Okrem iného prebehnú aj dispozičné zmeny v časti, kde sídli vedenie mesta a sekretariát.



Úver na spolufinancovanie dvoch projektov z Envirofondu sa týka revitalizácie jazierka v parku s okolím vo výške okolo 66.000 eur a zateplenia mestského kultúrneho strediska za vyše 160.000 eur. Podľa primátora by to nemalo zásadnejšie zaťažiť mestský rozpočet.



Rekonštrukcia radnice bude mať vo výsledku hodnotu vyše troch miliónov eur, obnova kultúrneho strediska minimálne 1,4 milióna a revitalizácia v parku približne 825.000 eur.



„Investujeme síce státisíce eur, no náš majetok sa zhodnotí o vyše päť miliónov eur,“ dodal Agócs.