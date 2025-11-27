Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

Pri protidrogovej akcii Kengura zadržali troch ľudí

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Väzobne stíhaný je 31-ročný muž za trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.

Autor TASR
Humenné 27. novembra (TASR) - Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) v spolupráci s kriminalistami z Humenného realizovala začiatkom septembra akciu s názvom Kengura. Zásah bol zameraný na osoby podozrivé z distribúcie omamných a psychotropných látok v okrese. Ako TASR informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek, v rámci akcie zadržali jedného muža a dve ženy.

Väzobne stíhaný je 31-ročný muž za trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. „Dvadsaťšesťročná žena je stíhaná na slobode za trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Druhej zadržanej žene zatiaľ nebolo vznesené obvinenie a po vykonaní procesných úkonov bola prepustená na slobodu,“ dodal hovorca s tým, že polícia pokračuje v trestnom konaní a naďalej vykonáva potrebné procesné úkony.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom