Pri prvej výjazdovej vakcinácii v Trnavskom kraji bol aj V. Lengvarský

Trnava 16. apríla (TASR) – Prvou zaočkovanou klientkou prostredníctvom výjazdovej očkovacej jednotky Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bola pacientka Beáta Janíková z Trnavy, miestnej časti Modranka. Očkovací tím ju navštívil v piatok popoludní v jej domácnosti, pretože je imobilná po prekonaní ťažkej formy ochorenia COVID-19 a dlhodobej hospitalizácii a prejavila záujem byť zaočkovaná. Pri premiérovej mobilnej vakcinácii spolu s očkovacím tímom prišiel aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a Jozef Viskupič, predseda TTSK, ktorý mobilné očkovanie zastrešuje.Z Modranky spolu odišli do Denného stacionára Comitas na Beethovenovej ulici v Trnave, kde vakcínu konzorcia Pfizer/BioNTech dostalo ďalších 35 klientov a obaja predstavitelia sa s niektorými z nich stretli.TTSK v stredu (14. 4.) ohlásil ako prvý z krajov výjazdové očkovanie klientov pobytových zariadení sociálnych služieb, imobilných a ďalších občanov vo veku nad 70 rokov v domácnostiach, ktorí majú problém dostaviť sa na očkovanie. Minister Lengvarský ocenil všetky samosprávne kraje združené v SK8 za to, že chcú nájsť spôsoby, ako zvýšiť percento zaočkovanosti v týchto skupinách občanov. Povedal, že rezort zdravotníctva hľadá možnosti, ako krajským samosprávam kompenzovať vzniknuté náklady. TTSK počíta pri činnosti výjazdových očkovacích jednotiek s úzkou spoluprácou so všeobecnými lekármi a tiež starostami v obciach. Neskôr by mali prísť na rad aj ľudia z marginalizovaných lokalít.Viskupič informoval, že v rámci koordinácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 TTSK po zriadení troch veľkokapacitných očkovacích centier v Trnave, Dunajskej Strede a Skalici zaočkoval už 41.000 ľudí. Počas tohto víkendu bude očkovať oba dni v Trnave a v sobotu (17. 4.) v ostatných dvoch mestách spolu 7200 ľudí a ďalších 350 zdravotne znevýhodnených vo veku od 18 rokov.