Pri pútnickom centre v Klokočove otvorili stanové mestečko
Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením.
Autor TASR
Klokočov 4. mája (TASR) - V areáli pútnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej šírave otvorili v pondelok stanové mestečko. Glampingové mestečko s desiatimi stanmi, altánkom a ohniskami bude fungovať od mája do septembra. Ako na jeho slávnostnom otvorení uviedli, areál je určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi aj skautov.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt bol podporený sumou 28.000 eur z programu Terra Incognita. „Návštevníci sa tu budú môcť ubytovať v jurtách a zažiť modernú formu ubytovania, ktorá je čoraz populárnejšia aj v iných druhoch turizmu. Sme radi, že takýto projekt vznikol práve pri Zemplínskej šírave, keďže ide o nový typ ubytovania aj v rámci náboženského turizmu,“ uviedol.
Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením. Počas pobytu je k dispozícii aj sprievodca, ktorý záujemcom priblíži históriu pútnického miesta. „Chceli sme vybudovať zónu, kde sa snúbi ticho a pokoj s rešpektom k prostrediu,“ priblížil zástupca Pútnického centra Klokočov Peter Čintala.
Projekt nadväzuje na existujúce kapacity pútnického domu a rozširuje ich o zážitkovú formu ubytovania. „Myšlienka stanového mestečka vznikla ako doplňujúci program k našej hlavnej budove, kde prichádzajú pútnici, aby tu strávili nejaký čas. Pútnický dom im poskytuje možnosť ubytovania vo všetkom komforte, ale vždy sú skupiny ľudí, ktorí chcú prežiť niečo intenzívnejšie a bližšie k prírode,“ uviedol prijímateľ dotácie Vojtech Boháč.
Doplnil, že ide najmä o skautov, detské skupiny či pútnikov, ktorí chcú stráviť noc pod holým nebom. Areál reaguje aj na celoročné aktivity centra. „Nie je to len jeden odpust v roku, ale pravidelné Fatimské soboty, duchovné obnovy, cvičenia či konferencie. Prichádzajú sem návštevníci najmä z východného Slovenska, ale aj zo zahraničia,“ dodal.
