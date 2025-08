Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare vysielača

Rimavská Sobota 5. augusta (TASR) - Pri Rimavskej Sobote počas víkendu odpálili prvé stožiare vysielača z polovice 20. storočia. Demolácia dnes už nevyužívanej infraštruktúry bude pokračovať v septembri. Pre TASR to uviedol Marek Marcinov, marketingový manažér spoločnosti Towercom zabezpečujúcej vysielanie rozhlasového a televízneho signálu.



S likvidáciou vysielača, ktorý sa nachádza v katastri obce Uzovská Panica, sa začalo v sobotu (2. 8.). „Cez víkend boli odstrelené dokopy štyri stožiare. Ako najvhodnejší spôsob bolo vybrané odpálenie stožiarov výbušninami Semtex,“ priblížil Marcinov.



Víkendové odstrely boli súčasťou prvej fázy likvidácie vysielača, demolácia by mala pokračovať v prvej polovici septembra. „Treba však mať na zreteli, že presný termín sa môže ešte meniť vzhľadom na mnohé faktory, ktoré odstrely ovplyvňujú, a to najmä počasie,“ dodal Marcinov.



História výstavby vysielača pri Rimavskej Sobote siaha do roku 1952, skúšobná prevádzka sa začala v roku 1956. V 80. rokoch 20. storočia prešiel areál rekonštrukciou. Infraštruktúra zabezpečovala krátkovlnné vysielanie pre celý svet, okrem Európy aj pre atlantické pobrežie Južnej Ameriky, územia v USA a Kanade, časť Austrálie, Irán či Indiu. Areál je nevyužívaný od roku 2022, dôvodom je nasadenie modernejších technológií.