Pri rannej nehode v Kysuckom Novom Meste sa zranil vodič osobného auta
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 15. apríla (TASR) - Hasiči z Kysuckého Nového Mesta zasahovali v stredu ráno na ceste I/11, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranil vodič osobného auta.
Hasičom dopravnú nehodu ohlásili krátko po 8.00 h. „Po príjazde na miesto nehody hasiči zistili, že vodič osobného automobilu zostal zakliesnený vo vozidle. Pomocou vyslobodzovacieho zariadenia odstránili dvere na vozidle a následne bol vodič uvoľnený, preložený na nosidlá a odovzdaný posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že členovia hasičskej jednotky zabezpečili vozidlo proti požiaru a po naložení automobilu na vozidlo odťahovej služby očistili vozovku od skla a úlomkov.
