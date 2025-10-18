< sekcia Regióny
Pri rekonštrukcii kostola v Sabinove objavili dobové dokumenty a mince
Archeologické objavy našli pri odstraňovaní starej drevenej podlahy v sakristii a na chóre.
Autor TASR
Sabinov 18. októbra (TASR) - Počas prebiehajúcej rekonštrukcie nemeckého kostola v evanjelickej záhrade v Sabinove našli dobové dokumenty aj historické mince. Informuje o tom mesto Sabinov na svojej webovej stránke.
Archeologické objavy našli pri odstraňovaní starej drevenej podlahy v sakristii a na chóre. „Medzi nájdenými predmetmi sa nachádzali dobové dokumenty a väčšie množstvo historických mincí - grajciarov z rokov 1800, 1803 a 1812. Väčšina z týchto mincí je vo výbornom stave, niektoré až v zberateľskom, čo len podčiarkuje ich historickú a kultúrnu hodnotu,“ uvádza s tým, že tento objav je príspevkom k poznaniu histórie Sabinova a jeho sakrálnych pamiatok.
Mesto zároveň pripomína, že všetky archeologické nálezy sú majetkom štátu a podliehajú príslušným zákonom o ich ochrane. „Momentálne prebieha ich ďalšie skúmanie,“ dodáva. Zároveň avizuje, že o výsledkoch bude priebežne informovať.
