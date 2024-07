Pri rekonštrukcii nemocnice v Poprade zistili problémy

Poprad 18. júla (TASR) - Rekonštrukcia popradskej nemocnice ide podľa plánu, pri búracích prácach však zistili nedostatky v statike, najmä v časti komplementu. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovala riaditeľka technicko-prevádzkového úseku nemocnice Alžbeta Pitoráková. Rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú získali prostriedky z plánu obnovy vo výške 42 miliónov eur, realizujú stavbári za plnej prevádzky.



"Pri búracích prácach sme šli až na nosné konštrukcie, ktoré hlavne v komplemente - lôžková časť je na tom lepšie - vykazovali známky statického narušenia, neboli technicky celkom v poriadku. Preto sme pristúpili k diagnostike každého stĺpa a celej stavby. Zistilo sa, že stav nezodpovedá súčasným európskym štandardom a normám, každý stĺp preto prešiel revíziou, je reprofilizovaný podľa návrhu statikov a nosné konštrukcie a prievlaky budú zosilňované uhlíkovými vláknami," objasnila Pitoráková.



Pre rekonštrukciu bolo nutné presťahovať šesť poschodí, na každom sú v súčasnosti etablované po dve oddelenia. Zdravotnícky personál si často pomáha aj tzv. plávajúcimi lôžkami, na ktoré je možné v prípade potreby pacientov presunúť. Traumatológ Martin Lajoš skonštatoval, že práca - a zvlášť v akútnej medicíne - je počas rekonštrukcie veľmi náročná, zatiaľ to však zvládajú dobre. "Určite to bude mať obrovský prínos pre pacientov aj personál, všetko je o komunikácii. Je dôležité meniť podmienky a prostredie, kde všetci zdravotníci pracujú. Pracujem tu od roku 1993 a desať rokov už s tou rekonštrukciou meškáme," zdôraznil.



Personál sa doteraz musel už viackrát sťahovať a nevyhne sa tomu ani do budúcna. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda podotkla, že paradoxne pandémia prispela k tomu, že sa dokážu z oddelenia na oddelenie presúvať pomerne rýchlo.



Z verejného obstarávania vzišla celková cena diela na úrovni 37 miliónov eur s DPH, zvyšné prostriedky z plánu obnovy nemocnica využije na nákup zdravotechniky a ďalšieho vybavenia.



"Sme v prvej etape a asi v jednej tretine prác, rekonštruujeme prvé štyri poschodia lôžkovej časti aj komplementu. V lôžkovej časti v blízkosti operačných sál máme operačné programy - urológiu, traumu, chirurgiu, krčné a ortopédiu, aby sa odľahčila preprava výťahmi. V časti komplementu rozširujeme poliklinickú časť, snažili sme sa oddeliť lôžkového pacienta od ambulantných," vysvetlila Pitoráková.



Generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik dodal, že práce by mali byť ukončené do júna 2026, zatiaľ je s priebehom obnovy spokojný. "Prvá búracia fáza bola veľmi zložitá, bolo ťažké podávať profesionálne výkony v takých náročných podmienkach," skonštatoval a poďakoval celému personálu za ich prístup. Upozornil, že z pohľadu výkonov a vzhľadom na blízkosť Vysokých Tatier majú aktuálne najnáročnejšie obdobie v roku. Najmä na urgentnom príjme zaznamenali nápor pacientov.