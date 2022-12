Pri Rimavskej Sobote plánujú výstavbu fotovoltickej elektrárne

Rimavská Sobota 20. decembra (TASR) – Spoločnosť Enery Slovakia plánuje pri Rimavskej Sobote výstavbu fotovoltickej elektrárne s predpokladaným maximálnym ročným výkonom 11 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie. Vzniknúť by mala na trávnatom pozemku s výmerou 10,5 hektára (ha) na východnom okraji mesta. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku," uvádza investor v zámere. Vyprodukovanú elektrickú energiu chce prioritne dodávať priamo do verejnej distribučnej siete.



Fotovoltická elektráreň má pozostávať z viac ako 15.000 elektricky vzájomne prepojených fotovoltických panelov. "Budú nainštalované na podporných oceľových konštrukciách pevne ukotvených v zemi do hĺbky približne 1,5 až 1,8 metra (m) bez použitia betónovej zmesi s rozostupom približne 4 m a na výšku budú dosahovať približne 3,5 m," priblížila spoločnosť. Predpokladaný inštalovaný výkon elektrárne predstavuje 9,99 megawatthodín (MWh), maximálny ročný dodaný výkon približne 11 GWh elektrickej energie.



Výstavba fotovoltickej elektrárne má byť realizovaná na takzvanej zelenej lúke s výmerou približne 10,5 ha. V súvislosti s prevádzkou elektrárne tu spoločnosť Enery Slovakia očakáva umiestnenie dvoch svojich zamestnancov. Vznik ďalších dvoch pracovných miest plánuje pre zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať sezónne práce spojené s kosením trávnatých plôch areálu.



S výstavbou fotovoltickej elektrárne chce investor začať po ukončení EIA a získaní potrebných povolení, celkové náklady plánuje bližšie špecifikovať v ďalších stupňoch povoľovania.