< sekcia Regióny
PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Zranilo sa asi 100 ľudí
Dvaja ľudia sú v kritickom stave a traja sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jablonov nad Turňou 13. októbra (TASR) - V katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo k zrážke dvoch vlakov. Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že na miesto smeruje päť pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.
„Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR na sociálnej sieti informovalo, že na miesto smeruje päť pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník. Podľa polície sa v dvoch oprotiidúcich rýchlikoch nachádzalo veľké množstvo cestujúcich.
„Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).