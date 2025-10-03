< sekcia Regióny
Pri rozšírení cesty I/66 v Poprade použijú alternatívne riešenie
Dôvodom je, že sa SSC nepodarilo dohodnúť na vysporiadaní jednej z nehnuteľností, ktorá tvorí prekážku stavby.
Autor TASR
Poprad 3. októbra (TASR) - Pri rozšírení cesty I/66 v Poprade pri akvaparku, využije Slovenská správa ciest (SSC) alternatívne riešenie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Dôvodom je, že sa SSC nepodarilo dohodnúť na vysporiadaní jednej z nehnuteľností, ktorá tvorí prekážku stavby.
„Keďže neprišlo k dohode so všetkými vlastníkmi jednej nehnuteľnosti, pristúpime k alternatívnemu riešeniu. Chodník, ktorý mal pôvodne viesť na mieste tejto nehnuteľnosti, bude vedný inou trasou,“ uviedla Lukáčová. Ide o rodinný dom, ktorý sa nachádza po pravej strane pred železničným mostom v smere z Kežmarku. Aktuálne podľa hovorkyne prebieha majetkovo-právne vysporiadanie potrebných pozemkov. Lukáčová potvrdila, že sú pripravené geometrické plány a znalecké posudky a v najbližších dňoch budú vlastníkom pozemkov zasielané kúpne zmluvy.
Rozšírenie hlavnej trasy cez mesto Poprad na Štefánikovej ulici súvisí s modernizáciou železničnej trate a predovšetkým mosta, popod ktorý cesta vedie. Cesta I/66 by sa mala v plnom rozsahu rozšíriť na štvorpruhovú. Do budúcna by sa vďaka tomu mal odstrániť dopravný lievik, na ktorom sa viackrát denne tvorili kolóny. „Podľa dohovoru z minulých rokov pri rozširovaní cesty SSC pripraví dokumentáciu až po stavebné povolenie a samotné stavebné práce budú realizovať Železnice SR (ŽSR) v rámci svojho projektu. Práce na získaní stavebného povolenia zatiaľ bežia v súlade s harmonogramom ŽSR,“ dodala Lukáčová.
Práce na rozšírení cesty by sa mali začať na budúci rok, avšak presný termín nie je známy. Zatiaľ tiež nie je jasné, ako dlho práce potrvajú, ani aké budú celkové náklady. Pre obnovu železničného mosta je aktuálne doprava v tejto časti mesta uzavretá a vodiči i chodci tak musia využívať viaceré obchádzky. Obnova i dopravné obmedzenie predbežne potrvá do konca roka 2026.
