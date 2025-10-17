< sekcia Regióny
VYBUCHOL BANKOMAT: Incident sa stal pri Šali
Polícia aktuálne na mieste vykonáva všetky potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Tešedíkovo 17. októbra (TASR) - V Tešedíkove v okrese Šaľa v piatok v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat. Umiestnený bol na budove obecného úradu. Na miesto sa presúvajú pracovníci Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
