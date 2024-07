Pri sanácii svahu v Strečnianskej úžine použijú stavbári aj vrtuľníky

Žilina 14. júla (TASR) - Pri sanačných prácach na stabilizácii svahu na kritickom úseku cesty I/18 medzi Strečnom a Dubnou skalou budú využité aj vrtuľníky. Po tohtotýždňovom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu v Žiline o tom informoval Milan Chodacki z dodávateľskej spoločnosti Swietelsky stavební.



Najdôležitejšou informáciou pre motoristov je plánovaná uzávera celej cesty počas siedmich augustových a septembrových víkendov. "Cestu je potrebné uzavrieť hlavne z dôvodu bezpečnosti vodičov. Činnosti súvisiace so zhadzovaním kameňov a čistením suťových polí jednoducho nie je možné vykonávať pri plnej premávke, to je nemysliteľné. Aj následné vrtné práce môžu spôsobiť drobný zosuv," uviedol Chodacki.



Vrtuľníky by nad Strečnom mali lietať v priebehu septembra. "S ich nasadením počítame predovšetkým z dôvodu urýchlenia prác. Objednávateľovi sme vyšli v ústrety v otázke kompletných uzáver cesty iba počas víkendov a potrebujeme práce nejakou formou urýchliť, pričom vrtuľníky sú najlepšia forma. Budú transportovať ťažký materiál, čo by bolo v prípade použitia žeriavov zdĺhavé," dodal Chodacki.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela za 140 dní od odovzdania staveniska. V zmysle schváleného harmonogramu cestu I/18 uzavrú počas siedmich víkendov vždy od soboty od 7.00 h do nedele do 19.00 h vrátane noci zo soboty na nedeľu. Prvá zo siedmich schválených uzáver úseku je naplánovaná na 10. a 11. augusta.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poškodili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku sú osadené betónové zábrany so záchytným sieťovým zariadením, dopravným značením je dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.