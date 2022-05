Košice 9. mája (TASR) – Pri Senianskych rybníkoch a v Zádiele pribudnú sčítače turistov. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) ich nakúpi prostredníctvom cezhraničných projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Do výzvy na predkladanie ponúk sa zapojil jeden uchádzač, a to spoločnosť Jantárová cesta so sumou 14.688 eur. Z uvedenej sumy financuje 85 percent Európsky fond regionálneho rozvoja, desať percent Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a päť percent budú tvoriť vlastné zdroje KRT. Termín ukončenia realizácie je plánovaný do konca júna tohto roka.



V rámci projektu BirdTour budú umiestnené dva sčítače pri Senianskych rybníkoch - jeden bude na ceste popri kanáli medzi studňou a rozhľadňou a druhý na rozhľadni. Ďalší v rámci projektu Attraction v Zádiele pribudne na parkovisku pred vstupom do Zádielskej doliny.



„Pre nás je naozaj veľmi dôležité, aby sme v rámci cestovného ruchu pracovali aj s číslami. Okrem toho, že zabezpečujeme interné a externé prieskumy, naším cieľom je pracovať aj so sčítačmi turistov,“ povedala pre TASR výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že sčítače môžu vidieť aj návštevníci Košíc, pričom by ich v Košickom kraji chceli mať čo najviac. „Pomáhajú nám správne sa rozhodovať o tom, akým spôsobom rozvíjať cestovný ruch, čo všetko je do danej oblasti potrebné a akým spôsobom prispôsobiť aj tú drobnú turistickú infraštruktúru,“ dodala.