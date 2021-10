Pri Senici bol odhalený pamätník venovaný obetiam fašistických popráv

Senica 28. októbra (TASR) - V lese neďaleko mestskej časti Dolné Suroviny v Senici bol odhalený pamätník venovaný obetiam fašistických popráv, ktoré sa diali v období od septembra 1944 do marca 1945.



Snaha o vybudovanie pamätníka obetí, ktorých bolo približne 80, sa datuje už do 70. rokov minulého storočia. "Nenašlo sa ale pochopenie v meste ani na ministerstvách a zostalo to nedotiahnuté. Po nežnej revolúcii išli takéto veci bokom. Podarilo sa to nakoniec až teraz vďaka dobrovoľníkom, ktorí si ctia minulosť. Zvlášť ak sa o nej moc nevie," informovala predsedníčka Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Dagmar Jusková.



"Keď sme si naštudovali dostupné materiály ohľadom tohto miesta a väznice v Senici, tak sme pocítili doslova až povinnosť, aby sme tu vytvorili pietne miesto, aby sa o týchto skutočnostiach dozvedela aj širšia verejnosť. V máji 2020 sme postavili malý improvizovaný pamätníček a začali sme s aktivitami, aby tu vznikol dôstojnejší pamätník," doplnila Dana Ševčíková z Občianskeho združenia Kozel.



O časti histórie z konca druhej svetovej vojny v Senici doteraz nebolo zverejnených veľa informácií. "Aj preto málokto vie, že v Surovinskom lese leží mnoho tých, čo sa postavili proti fašizmu. Kapacita senického väzenia bola 200 väzňov. Keď sa zaplnila, väzňov priviezli do lesa a boli tu popravení. Popravy vykonávali jednotky Sicherheitsdienst za pomoci prisluhovačov vtedajšieho režimu," uviedol Pavol Vandelia z občianskeho združenia Johanky Hrebendovej Bórikovej.



"Sme veľmi radi, že sme finančne aj odborne mohli prispieť na vybudovanie pamätníka pamäti nás Záhorákov a špeciálne Seničanov. Ale leží tu pravdepodobne aj mnoho obyvateľov Kopaníc. Vojna je len zlo a smrť a týmto si to opäť pripomíname. V budúcnosti ak sa na nás obrátia združenia s akýmikoľvek podobnými myšlienkami, tak cestu u nás majú otvorenú," povedal podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.



O vybudovanie pamätníka sa za finančného prispenia Ministerstva obrany SR ako aj Trnavského samosprávneho kraja zaslúžili občianske združenia Johanky Hrebendovej Bórikovej a KOZEL. Pamätník sa nachádza na ceste medzi Senicou a Jablonicou pri odbočke na Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie.