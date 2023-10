Hrozivá zrážka: Laň skončila až na zadných sedadlách auta

Kúty 23. októbra (TASR) - Dve osoby sa v pondelok ráno zranili pri dopravnej kolízii dodávky so zverou medzi obcami Kopčany a Kúty v okrese Senica. Do jazdnej dráhy vbehla vozidlu statná laň. Vodič už nestihol zareagovať a zviera zrazil. Náraz bol taký silný, že laň preletela cez čelné sklo a skončila až na zadných sedadlách auta. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Vo vozidle VW Transporter sa okrem 40-ročného vodiča viezli aj 61-ročný muž a tri ženy vo veku od 17 do 33 rokov. Pri nehode sa zranili muži na predných sedadlách, na vyšetrenie do nemocnice ich previezli privolaní záchranári," uviedla. Uhynuté zviera si prevzalo príslušné poľovnícke združenie. Policajti dychovou skúškou alkohol u vodiča nepotvrdili, vec riešia ako nehodu nezavinenú vodičom.



V danej súvislosti polícia upozorňuje, že zver na ceste možno najčastejšie stretnúť v ranných alebo večerných hodinách. Rizikovými oblasťami sú cesty vedúce cez les, medzi poľami alebo pri vodných tokoch. Ak vodič zbadá na ceste zviera, nesmie naňho blikať, mohlo by sa dostať do šoku a zostať stáť bez pohnutia na ceste.