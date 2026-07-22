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Pri šiestich nehodách asistoval minulý týždeň alkohol
Polícia počas 29. kalendárneho týždňa vykonala 3990 dychových skúšok, z toho 32 bolo s pozitívnym výsledkom - 16 u vodičov a 16 u cyklistov.
Autor TASR
Trnava 22. júla (TASR) - Pri šiestich dopravných nehodách na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) asistoval minulý týždeň alkohol. Policajti zaznamenali celkovo 75 škodových udalostí a 25 dopravných nehôd. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 29. kalendárneho týždňa vykonala 3990 dychových skúšok, z toho 32 bolo s pozitívnym výsledkom - 16 u vodičov a 16 u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 29. kalendárneho týždňa vykonala 3990 dychových skúšok, z toho 32 bolo s pozitívnym výsledkom - 16 u vodičov a 16 u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.