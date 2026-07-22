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Pri šiestich nehodách asistoval minulý týždeň alkohol

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Polícia počas 29. kalendárneho týždňa vykonala 3990 dychových skúšok, z toho 32 bolo s pozitívnym výsledkom - 16 u vodičov a 16 u cyklistov.

Autor TASR
Trnava 22. júla (TASR) - Pri šiestich dopravných nehodách na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) asistoval minulý týždeň alkohol. Policajti zaznamenali celkovo 75 škodových udalostí a 25 dopravných nehôd. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň nebola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená žiadna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a 13 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 29. kalendárneho týždňa vykonala 3990 dychových skúšok, z toho 32 bolo s pozitívnym výsledkom - 16 u vodičov a 16 u cyklistov. Päť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


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