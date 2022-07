Pri škole v Liptovskom Hrádku vybudujú chodníky aj spevnené plochy

Liptovský Hrádok 19. júla (TASR) – Pri Základnej škole Jozefa Dekreta-Matejovie v Liptovskom Hrádku vybudujú spevnené plochy a chodníky. Práce by mali byť ukončené do konca augusta. Informovala o tom vedúca odboru výstavby Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.



Dodala, že celkové náklady sú takmer 50.000 eur. Okrem mestského rozpočtu ich bude spolufinancovať aj samotná škola, ktorá sa podieľala na príprave projektu.



"Pred a po obvode budov pri areáli školy postavia chodníky z betónovej dlažby. Urobia aj nový vstup do budovy pre prvý stupeň. Chodník, ktorý vedie súbežne s miestnou komunikáciu poza školu, bude široký dva metre," opísala Strapoňová.



Pribudne tiež osem kolmých stojísk na parkovanie návštev školy a jedno stojisko vyhradené na kontajnery. Rozsah prác si vynúti prekládku oplotenia, v rámci ktorej nainštalujú dve nové brány.



Pred stavebnými prácami, ktoré by sa mali začať ešte v júli tohto roka, odstránia živý plot a dreviny.