Pri Slanci došlo k nehode autobusu, dve osoby sa ľahko zranili
Cesta II/552 je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, premávku riadia policajti.
Autor TASR
Slanec 19. februára (TASR) - Pri obci Slanec v okrese Košice-okolie došlo k dopravnej nehode autobusu. Cesta II/552 je prejazdná v jednom jazdnom pruhu, premávku riadia policajti. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dve cestujúce osoby utrpeli ľahké zranenia a boli prevezené rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ uviedla polícia.
V čase nehody sa v autobuse viezlo 17 osôb. Po zastavení vozidla časť cestujúcich z miesta odišla, na mieste zostalo šesť osôb.
