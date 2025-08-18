Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
ZRAZILA MEDVEĎA: K ťažko zranenej šelme privolali zásahový tím

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung

Zraneného medveďa našli približne 200 metrov od cesty.

Autor TASR
Slovenská Ľupča 18. augusta (TASR) - Pri obci Slovenská Ľupča neďaleko Banskej Bystrice došlo v nedeľu (17. 8.) večer k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto zrazilo medveďa. Zviera sa podarilo nájsť neďaleko miesta nehody, pre vážne zranenia ho museli usmrtiť.

K dopravnej nehode došlo vo večerných hodinách na ceste I/66 pri Slovenskej Ľupči. „Vodička osobného auta zrazila medveďa, ktorý jej náhle vbehol do jazdenej dráhy,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Ako dodala, vodička sa pri zrážke nezranila a vec bola riešená ako škodová udalosť.

Na miesto nehody bol privolaný zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR i miestni poľovníci. Zraneného medveďa našli približne 200 metrov od cesty. „Utrpel vážne poranenia, najmä chrbtice, ktoré neumožňovali jeho návrat do voľnej prírody. Z tohto dôvodu bol na mieste humánne usmrtený sanitárnym odstrelom,“ uviedli pre TASR štátni ochranári.
