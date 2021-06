Pri Snine zadržali troch Indov a piatich občanov Srí Lanky

Sobrance/Snina 24. júna (TASR) – Troch občanov Indie a piatich občanov Srí Lanky bez cestovných dokladov kontrolovali v utorok (22. 6.) hraničiari v katastri mesta Snina v smere na obec Pčolinné. Ako TASR informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická, následne boli predvedení na policajné oddelenie z dôvodu zistenia totožnosti.



"Pri predvádzaní osoby postupovali v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Jeden z cudzincov bol ošetrený tímom rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a prevezený na vyšetrenie do nemocnice, bez následnej hospitalizácie. Policajti vydali cudzincom rozhodnutie o administratívnom vyhostení a uložili im zákaz vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu jedného roka," uviedla Kopernická.



Zároveň im policajti vydali rozhodnutie o zaistení na účel výkonu administratívneho vyhostenia, keďže sa zdržiavali na území SR bez platných cestovných dokladov.



Ako ďalej povedala, v stredu (23. 6.) večer ich policajti eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Sečovciach.