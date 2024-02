Pri športovej hale v Hriňovej pribudli modulárne šatne i sudová sauna

Hriňová 1. februára (TASR) - Pri multifunkčnej športovej hale s prekrytím v Hriňovej v Detvianskom okrese pribudli modulárne šatne i exteriérová sudová sauna. Rozšírené služby pre návštevníkov hriňovského športového areálu vo štvrtok novinárom predstavili primátor Stanislav Horník a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Ako povedal primátor, šatne sa skladajú z modulárneho systému. Sú to bloky, ktoré splynuli do jedného celku. Nachádzajú sa v nich dve šatne pre športovcov s kapacitou viac ako 15 ľudí. Je tam aj miesto pre prevádzkový personál a pokladňu. Náklady dosiahli viac ako 80.000 eur, z toho príspevok Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja predstavoval 32.412 eur. Takmer 50.000 eur doplácalo mesto. "Vďaka modulárnemu systému sa podarilo ušetriť peniaze, za ktoré by sme vybudovali murované šatne, i čas," objasnil.



Sudová sauna zo severského smreku je vedľa letného štadióna. Rozdelená je na oddychovú a saunovú miestnosť. Prenajímať ju budú ako celok, vstup bude povolený pre maximálne päť osôb a bude v nej úplné súkromie. Celková hodnota stavby bola 12.000 eur. "Sumu 8000 eur sme mohli čerpať ako príspevok z rozvojovej agentúry a OOCR," spresnil Horník. Podľa neho stavbu montovali vo výrobni a priviezli ju na malú betónovú plochu. Nachádza sa pri nej aj jednoduchá exteriérová sprcha. Šatne môžu návštevníci využiť v hospodárskej budove letného štadióna. Záujemcovia o saunu môžu kontaktovať Správu športových zariadení mesta Hriňová.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením na vytvorenie ľadového povrchu je v priestoroch športového areálu vedľa obnoveného hriňovského kúpaliska. Športovisko v zimnom období slúži na zimné športy, v letnom období je na ňom možné prevádzkovať viacero športov. Samospráva uspela so žiadosťou na výstavbu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci vyhlásenej výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja ešte v roku 2020.