Pri SPU vyrástla zelená stena, má šetriť vodu a ochladzovať okolie
Rastliny sú vysadené v systéme, ktorý umožňuje ich dlhodobé prežívanie bez častej závlahy.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pribudla nová zelená stena. Jej úlohou je šetrenie vodou, ochladzovanie priestoru a zlepšovanie mikroklímy v okolí. Ako uviedla SPU, stena je výsledkom projektu s názvom UniGreenWall, ktorý zachytáva dažďovú vodu zo strechy, podporuje biodiverzitu a prináša estetický aj ekologický prínos pre univerzitné prostredie.
„Zelená stena pozostáva z viac než 320 rastlín. Doteraz sa podarilo zachytiť takmer 9000 litrov vody, ktorá prirodzene slúži na závlahu,“ uviedli autori projektu, ktorý vznikol pri budove Ústavu záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU.
Rastliny sú vysadené v systéme, ktorý umožňuje ich dlhodobé prežívanie bez častej závlahy. Dominantou sú dva kultivary vistérie, ktoré spolu s trvalkami postupne vytvoria hustý zelený porast. „Stena by mala dosiahnuť plný vizuálny a klimatizačný efekt už v priebehu dvoch až troch rokov. Ekologické riešenia majú v areáli SPU pevné miesto. Nielen ako výskumné projekty, ale aj ako reálne opatrenia zlepšujúce prostredie a inšpirujúce verejnosť,“ doplnil koordinátor projektu Marcel Golian.
