Pri stanici v Trnave vznikne automatický parkovací dom pre bicykle

Trnava 2. augusta (TASR) – Mesto Trnava ako prvé na Slovensku buduje automatický parkovací dom pre bicykle. S jeho výstavbou začalo v prvý augustový deň. Práce vrátane skúšobnej prevádzky by mali byť ukončené do marca budúceho roka.



Na realizáciu projektu získala Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 505.319 eur. Celkové náklady sú vyčíslené na 652.656 eur. Stavenisko parkovacieho domu pre bicykle na Staničnej ulici medzi vlakovou a autobusovou stanicou bude počas výstavby oplotené a vybavené prenosným dopravným značením. Doterajší dopravný režim v tejto lokalite ostane zachovaný.



Cieľom projektu je podpora udržateľnej mobility v meste. „Automobilová doprava patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia v mestách a klimatické zmeny spôsobené nárastom koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére už cítime denne na vlastnej koži. Potrebné opatrenia sa musia vykonávať neodkladne, jednou z možností ako znížiť v meste emisie, je aj preferovanie a podpora cyklistickej dopravy. Atraktivitu cyklistickej dopravy chceme zvýšiť aj prostredníctvom vybudovania automatického parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej stanici,“ uviedla projektová manažérka Mestského úradu Trnava Zuzana Betinová.



Ľudia, ktorí denne cestujú do zamestnania vlakom alebo autobusom, už nebudú musieť podľa jej slov riešiť problém s celodenným parkovaním svojho auta. „Na železničnú či autobusovú stanicu sa môžu dopraviť aj na bicykli, ktorý si bezpečne uschovajú v parkovacom dome,“ skonštatovala. Projekt nadväzuje na budovanie cyklotrás a bikesharing, ktorý tiež podporuje využívanie cyklistickej dopravy v meste.



Vyše 11 metrov vysoký parkovací dom v tvare dvanásťuholníka s kapacitou 118 bicyklov bude priamo prepojený s cyklistickým chodníkom, ktorý vedie zo Staničného parku k vlakovej a autobusovej stanici. Automatizovaný proces uschovania bicykla bude trvať maximálne 30 sekúnd a jeho fázy aj bezpečnostné pokyny sa zobrazia na monitore. Zákazník si na záver vyberie z prístupového terminálu potvrdenie, ktoré neskôr, keď si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží do čítačky terminálu. Systém zobrazí na displeji požadovanú platbu, po vhodení mincí do mincovníka vyhľadá zákazníkov bicykel a vyvezie ho pred prijímacie dvere.